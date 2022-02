Réforme du marché du travail : l'accord est "trop léger" selon le Voka, une "occasion manquée" pour Unizo

Pour Unizo en revanche, la possibilité d'avoir des semaines de quatre jours répond aux préoccupations actuelles. Le Voka reconnaît toutefois qu'une "première étape" est franchie pour rattraper le retard en matière de commerce électronique.

Unizo se montre particulièrement critique de son côté concernant le volet relatif à l'économie de plate-forme. L'organisation craint que dorénavant, chaque indépendant travaillant via une plateforme doive prouver qu'il est bien un indépendant et non un salarié.

L'accord a été conclu sans les partenaires sociaux

"La proposition ignore le fait que l'économie de plateforme n'est pas un secteur, mais un outil que chaque secteur économique utilise dans une plus ou moins grande mesure", indique-t-elle, concluant par ailleurs qu'elle regrettait que "l'accord a été conclu sans les partenaires sociaux".