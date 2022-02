Réforme du marché du travail : comment fonctionnera la semaine de quatre jours ?

Le gouvernement s’est mis d’accord pour adopter une réforme du marché du travail. Parmi les points approuvés, certains ont pour objectif de permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. Regrouper ses heures de travail sur quatre jours sera désormais possible. Il sera aussi possible de travailler plus une semaine et moins une autre, par exemple.