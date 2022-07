Réforme du financement des hôpitaux : pour les mutuelles, un "accord historique" est possible

La commission parlementaire procède ce mercredi à sa troisième et dernière journée d’auditions sur la réforme du financement des hôpitaux projetée par Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Le ministre avait présenté son projet fin janvier. Celle-ci prévoit que toute une série de services de soins ne seront plus proposés partout, le menu va s’alléger en fonction des hôpitaux. Le plan prévoit aussi d’appliquer un montant fixe par intervention d’ici 2024. Une plus grande attention devrait être accordée aux hôpitaux de jour. La réforme ambitionne davantage de transparence au niveau du financement, et prévoit des incitants financiers pour améliorer la qualité des soins.

Après les représentants des médecins et du secteur, les mutualités saluent l’esprit de la réforme. Leurs représentants ont toutefois mis en avant quelques points d’attention.