Réforme des rythmes scolaires : oui, mais à condition que l’extrascolaire suive !

A l’école, ces accueillants, dès 7h30, encadrent l’accueil du matin, puis du temps de midi à la cantine, et enfin de l’accueil du soir : les journées de travail sont souvent longues et entrecoupées.

Ils proposent aux enfants un temps dénué de performances, où l’enfant peut, plus qu’ailleurs, souffler, se reposer. Pendant la période Covid, ils ont fait partie des oubliés de la crise, alors qu’ils ont assuré le maintien de l’école.

"Il y a quelque chose d’un peu injuste dans la façon dont on les considère, parce que les enfants leur sont très attachés, et tout ce personnel est généralement très attaché aux enfants." Lors des réunions d’école, on ne pense pourtant jamais à parler avec ces personnes qui passent tant de temps avec nos enfants et qui les voient grandir. Ni à les remercier alors qu’ils font un travail fantastique dans des conditions très difficiles, avec souvent des subventions très minimes.

Il y a une grosse disparité entre le réseau libre et le réseau communal, observe Yves Marie Vilain. Dans certaines écoles du réseau libre, l’accueil temps libre se résume à un couloir dans l’école et une cour de récré. A l’inverse, certaines écoles organisent des ateliers, une bibliothèque…

Comment faire pour améliorer les choses ? "Peut-être que les parents qui n’ont pas d’association de l’école, peuvent déjà en créer une, puis monter des projets ensemble, des ateliers bricolage, lecture ou musique, sans devoir nécessairement occuper l’enfant mais au moins pour lui offrir ces possibilités. C’est normalement dans les tuyaux du Pacte d’excellence."