Réforme des rythmes scolaires : à l’unif' et dans les hautes écoles, le calendrier ne changera pas comme en primaire et en secondaire en 2022-23

"Sans préjuger des réflexions en cours pour l’avenir, nous avons donc choisi de suivre l’avis des établissements d’enseignement supérieur et de maintenir pour cette année un rythme académique qui donne le plus de chances possibles aux étudiants de réussir leur année d’études", a ajouté M. Schotte.

Selon le cabinet, il y a en effet lieu, au niveau de l’enseignement supérieur, d’accorder une attention particulière aux impacts pédagogiques de tout changement.

Les arrêtés relatifs aux congés annuels des Hautes écoles et Écoles supérieures des arts seront modifiés afin que le congé de printemps dans l’enseignement supérieur tombe durant les deux premières semaines complètes d’avril, et non début mai comme ce sera le cas pour l’obligatoire.

Pour la suite, une réflexion est en cours au sein de l’ARES, sur demande de la ministre, avec des aménagements structurels éventuels à partir, au plus tôt, de 2023/2024.

Le gouvernement francophone se dit conscient que le décalage entre le rythme de l’obligatoire et du supérieur peut être, pour l’année 2022/2023, un défi pour certaines familles, ou encore pour les étudiants qui suivent des formations pour devenir accompagnateurs jeunesse, ou qui encadrent dans des stages sportifs.

Les établissements ont donc été invités à ne pas organiser, durant la semaine du 20 février 2023 (Carnaval), d’activités évaluatrices pour la suite du cursus, ou des activités avec une présence obligatoire. Cette souplesse doit permettre aux étudiants de participer à des activités de formation afin de devenir moniteurs de mouvements de jeunesse ou d’être moniteur sportif lors de cette année académique, par exemple.

Mme Glatigny a également rappelé aux établissements qu’ils disposent toujours de la capacité de fixer, dans le cadre de l’autonomie qui leur appartient, et dans le respect de la législation, certaines dates de congé pour les membres du personnel. Ces dates peuvent ainsi correspondre, au moins partiellement, aux "nouveaux" congés de l’enseignement obligatoire.