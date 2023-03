Réforme des retraites en France : une centaine de plaintes déposées à Paris pour des "arrestations arbitraires"

Une jeune femme, sous couvert d'anonymat, a raconté lors de la conférence de presse sa garde à vue de 21 heures avant que sa procédure ne soit classée sans suite. Interpellée "à la suite d'une nasse" près de la place d'Italie le 18 mars avec "une vingtaine" d'autres jeunes et "avec beaucoup de coups", elle a été placée "dans un bus pendant quatre heures", sans pouvoir aller aux toilettes par exemple, a-t-elle affirmé.

J'avais très peur pour mon avenir (...) alors que je manifestais pacifiquement

Les plaintes, qui suivent toutes le même modèle, visent trois infractions, imputables à la police et à la justice: atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, non-intervention pour l'arrêt d'une privation de liberté illégale et entrave à la liberté de manifester.

Les avocats mettent notamment en cause le parquet, "embrigadé" dans cette "escalade répressive", selon Me Raphaël Kempf, en "autorisant ces gardes à vue" et en "instrumentalisant le droit et la procédure pénale à des fins de maintien de l'ordre".

Me Kempf pense que le parquet de Paris, mis en cause par ces plaintes, les transmettra "de son initiative" à une autre juridiction pour qu'elle les traite.

Contacté par l'AFP, le parquet de la capitale n'a pas souhaité commenter, indiquant que ces plaintes sont "en cours d'enregistrement".