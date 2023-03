Réforme des retraites en France : tombera, tombera pas ? Les motions de censure examinées ce lundi

En effet, cette dernière pourrait bien être appuyée par des députés de droite, eux aussi opposés à la réforme des retraites. Simple effet d’annonce ou réelle envie de blocage ? Seul leur vote le dira.

Pour que cette motion de censure passe et cause la chute du gouvernement, elle devra récolter 287 voix, soit la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Et c’est ce lundi 20 mars que les deux motions seront examinées à partir de 16 heures, d’après des sources parlementaires, sous réserve d’une validation juste avant la séance.