Réforme des retraites en France : si le gouvernement n’est pas censuré, "la tension va se confirmer dans la rue"

Mais concrètement, pourquoi cette réforme des retraites est considérée par beaucoup de Français comme une bombe sociale ? "Il faut bien distinguer l’âge légal de l’âge de départ à taux plein. En France, si vous voulez partir à taux plein, c’est 67 ans", précise le député Benjamin Saint-Huile. "La réalité, c’est que l’âge légal est un filet de sécurité pour ceux qui ont démarré tôt, ceux qui ont des carrières compliquées. Et dans ce cadre-là, il faut reconnaître que ce décalage de deux ans impacte directement les vigiles, les caissières, ceux qui ont été en deuxième ligne au quotidien."

"Donc il faut distinguer ce qui est dans le texte et l’usage en quelque sorte. L’âge réel de départ en France est déjà à plus de 63 ans. Et il faut comprendre que, si dans certains pays européens on peut largement anticiper son départ sans qu’il y ait un impact trop important pour sa retraite, en France c’est plutôt l’inverse : on part après l’âge légal pour avoir une pension acceptable dans une vie d’inflation qui galope aujourd’hui."

La seule solution est le chemin du retrait de cette réforme

Voilà qui explique cette mobilisation qui ne faiblit pas en France. Mais à quoi doit-on s’attendre dans les jours à venir ? "Cela va dépendre en partie de ce qui va se passer aujourd’hui", estime Benjamin Saint-Huile. "Je pense que la situation est telle que la seule solution est le chemin du retrait de cette réforme. Parce que l’ensemble des syndicats des travailleurs refusent cette réforme. Ils considèrent que l’on fait peser l’effort sur les mêmes, et que pendant ce temps-là la répartition des richesses n’est pas interrogée."