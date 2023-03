Réforme des retraites en France : qu’est-ce que l’unité BRAV-M, en première ligne des manifestations ?

Les BRAV-M (Brigades de répression de l’action violente motorisées) ont été créées au printemps 2019 après le saccage d’une partie des Champs-Élysées et notamment le pillage et l’incendie de la célèbre brasserie Le Fouquet’s.

"L’idée était de pouvoir intervenir vite, là où les grosses compagnies ne passent pas ou sont trop lourdes avec leurs kilos de matériel", a expliqué à l’AFP le commandant de police Patrick Lunel, qui a participé à sa création.

La Brav-M est souvent comparée aux "voltigeurs", une unité de policiers également à moto créée dans la foulée de mai 68 et dissoute en 1986, après la mort de Malik Oussekine, tué sous les coups de trois d’entre eux, en marge d’une manifestation étudiante. Cette comparaison est "une erreur" selon la préfecture de police. "On a des gens spécialisés en maintien de l’ordre, formés et qui ne font que ça, qui sont à moto et qu’on dépose pour intervenir, comme des parachutistes", affirme auprès de l’AFP, le Directeur de l’ordre public et de la circulation (DOPC) Jérôme Foucaud.