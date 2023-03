Réforme des retraites en France : près de 300 interpellations ce lundi soir, de nouvelles coupures d'électricité ciblées prévues

Près de 300 personnes (287), dont 234 à Paris, ont été interpellées lundi soir en France lors de manifestations contre l'adoption de la réforme des retraites après le recours à l'article 49.3 de la Constitution, a-t-on appris mardi de source policière.

À Paris, les manifestants par petits groupes mobiles ont déambulé dans les arrondissements du centre en brûlant poubelles, vélos et divers objets. Les sapeurs-pompiers sont intervenus 240 fois, selon cette source policière. Dès le rejet par les députés des motions de censure entraînant l'adoption définitive de la réforme par le Parlement, de nombreuses manifestations émaillées d'incidents se sont déroulées dans plusieurs grandes villes de France. Pour tenter de ramener le calme, Emmanuel Macron a prévu de consulter tous azimuts mardi, avant d'intervenir à la télévision mercredi à la mi-journée.

Coupures

Le syndicat CGT Energie (FNME-CGT) a de son côté promis mardi de nouvelles "coupures ciblées". "On ira encore aussi vers des coupures, des coupures ciblées, ce qu'on appelle nous la sobriété énergétique, parce que ça, en soi, c'est s'attaquer au capital, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui sont pour la loi", a déclaré le secrétaire général de la FNME-CGT, Sébastien Menesplier, lors d'une visite mardi matin sur le piquet de grève de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord).

"On va leur montrer qu'on est mobilisés et qu'on est déterminés", a-t-il ajouté. "La colère est grande". Les grévistes du secteur multiplient depuis le début du conflit les coupures électriques, contre les permanences parlementaires -jusqu'à celle du président du Sénat Gérard Larcher- ou les domiciles de responsables politiques, mais aussi à plus large échelle.