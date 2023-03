Réforme des retraites en France : plus de 200 arrestations lors des protestations à Paris

Lors des actions de protestation contre la réforme des retraites en France, la police a procédé à l'interpellation de 217 personnes jeudi soir. Des émeutes ont éclaté sur la place de la Concorde, et d'autres rassemblements ont dû être dispersés dans de grandes villes de France.

En "colère" ou "révoltés": plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes française jeudi pour protester contre la réforme des retraites et le déclenchement de l'article 49.3, des manifestations parfois marquées par des tensions et des dégradations.

"A bas le 49.3"

Dans l'après-midi, des manifestants se sont rassemblés à l'appel du syndicat Solidaires place de la Concorde à Paris, non loin de l'Assemblée nationale où Elisabeth Borne a déclenché l'article 49.3.

Des représentants de plusieurs organisations de jeunesse, syndicats étudiants (Alternative), et organisations politiques (Jeunes insoumis, Jeunes écologistes, NPA Jeunes), à l'initiative de cette manifestation, étaient présents. Ils ont été rejoints par des travailleurs: cheminots, raffineurs notamment, puis par un cortège de plus de 1600 jeunes parti de la place de la Sorbonne, aux cris de "Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi" et "A bas le 49.3", a constaté une journaliste de l'AFP.