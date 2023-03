Réforme des retraites en France : "Plus de 1.200" actions non déclarées depuis jeudi, selon le ministre de l'Intérieur

Récemment, 43.000 foyers ont été temporairement privés de courant dans le Var ou encore 32.000 dans les Ardennes. "Oui, les actions pèsent sur l'économie de nos entreprises et donc forcément de l'Etat", a souligné M. Menesplier. Mais "on ne pourra pas sortir de ce mouvement sans avoir la certitude que cette réforme puisse être rangée dans le placard".

La forte mobilisation des salariés de l'énergie s'explique par une réforme dans laquelle ils ont encore plus à perdre que d'autres corporations, avec la suppression annoncée de leur régime spécial de retraite.

Le ministère de la Transition énergétique français a par ailleurs annoncé mardi la réquisition de "trois salariés par relève" au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, "face à l'aggravation des tensions d'approvisionnement dans les Bouches-du-Rhône", conséquence des grèves contre la réforme des retraites.

"La réquisition est valable pendant 48h en tant que de besoin, à compter du 21 mars" et concerne "des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt" qui approvisionne la région PACA et l'Est de la région Occitanie en carburants, a précisé le ministère dans un communiqué. Le dépôt expédie également du carburant par oléoduc vers la région lyonnaise. "Aujourd'hui les stations restent globalement bien approvisionnées au niveau national, mais des tensions se cristallisent en PACA", a expliqué la ministre Agnès Pannier-Runacher. La moitié des stations-service des Bouches-du-Rhône manquaient d'un type de carburant, et 37% étaient à sec lundi, selon des données publiques analysées par l'AFP.