Réforme des retraites en France : plus d'un million de personnes ont manifesté dans le pays

Les manifestants ont battu le pavé jeudi matin dans de nombreuses villes françaises, avant que le cortège parisien ne s'ébranle en début d'après-midi pour dire "non" au recul de l'âge légal de départ à la retraite.

Le ministère de l'Intérieur a recensé 1,12 million de manifestants en France dont 80.000 à Paris, a-t-il annoncé jeudi soir.

Plus tôt jeudi, le syndicat CGT a avancé de son côté le chiffre de "plus de deux millions" de manifestants, a déclaré son secrétaire général, Philippe Martinez, pour qui cette réforme des retraites "canalise tous les mécontentements" en France.

Plus de 200 manifestations ont eu lieu à Paris et en régions, très majoritairement dans le calme. Quelques heurts, tensions ou dégradations ont été signalés à Paris, Lyon (est) et Rennes (ouest).