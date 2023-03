Réforme des retraites en France : perturbations dans les trains et les aéroports, 12.000 policiers mobilisés

Ce jeudi, la France se mobilise à nouveau contre la réforme des retraites. A l'occasion de cette 9e journée d’action intersyndicale, beaucoup de services seront perturbés.

La SNCF a annoncé qu'elle ne saura faire rouler que la moitié de ses TGV Inoui et Ouigo et le tiers de ses TER. Le trafic sera donc légèrement plus perturbé que le 15 mars, mais bien plus de trains rouleront que le 7 mars, premier jour de la grève reconductible à la compagnie publique.

En région parisienne, la ligne la plus touchée sera celle du RER E avec seulement 1 train sur 5 prévu, mais le trafic reste perturbé sur les autres trains RER.