La précédente journée d’action contre cette réforme, mardi, a été massive et le nombre de personnes dans la rue a établi un record, dépassant le pic du 31 janvier, selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur (1,28 million) et de l’intersyndicale (plus de trois millions). De source policière, la participation samedi pourrait atteindre 800.000 à un million de personnes dans les 230 manifestations prévues dans le pays, dont 70.000 à 100.0000 à Paris, où la manifestation s’est élancée à 14h00. Il s’agit de la septième journée d’action, depuis le 19 janvier, contre cette réforme des retraites voulue par le président Emmanuel Macron et son report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, à laquelle les Français sont, selon les sondages, majoritairement hostiles, la jugeant "injuste" notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.