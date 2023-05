Réforme des retraites en France : Macron dénonce l'agressions "inacceptable" du petit-neveu de sa femme

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé mardi l'agression "inacceptable" et "inqualifiable" d'un petit-neveu de son épouse en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, une attaque également fustigée par des élus de droite comme de gauche dans le pays.

"La violence n'a pas sa place en démocratie (...) Aucune forme de violence ne se justifie", a affirmé le chef de l'Etat français à son arrivée à un sommet du Conseil de l'Europe à Reyjkavik.

Brigitte Macron s'était auparavant indignée, dans cette déclaration transmise à l'AFP, de "la lâcheté, la bêtise et la violence" des auteurs de l'agression.

Lundi, dans le centre-ville d’Amiens (Somme), peu après une interview d’Emmanuel Macron au 20 heures de TF1, il a été reconnu et pris à partie par un groupe qui participait à une "casserolade" (concert de casseroles) contre la loi sur les retraites, a raconté à l’AFP son père, Jean-Alexandre. Les agresseurs l’ont frappé à la tête, aux bras et aux jambes, injuriant "le président, son épouse et notre famille", avant de prendre la fuite quand des voisins sont intervenus, a-t-il décrit.

Huit personnes ont été interpellées lundi soir et étaient toujours en garde à vue mardi, selon une source policière.

Avec cette agression, "on a dépassé les bornes", a commenté Jean-Alexandre Trogneux. Jean-Baptiste "a une ou deux côtes cassées, au scanner cérébral il y a un hématome dont on espère que ça restera bénin, il a trois doigts foulés", a-t-il détaillé.

Il a déploré, qu'en dépit de l'absence "de tout lien financier" entre la chocolaterie Trogneux, que son fils dirige, et le couple présidentiel, les établissements de cette marque, fondée par l'arrière-grand-père de Brigitte Macron, soient régulièrement visés depuis l'arrivée au pouvoir du président.