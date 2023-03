Réforme des retraites en France : les syndicats dans la rue, le dialogue dans l’impasse

La circulation des trains, perturbée depuis trois semaines, reste limitée avec trois TGV sur cinq et un TER sur deux en moyenne selon la SNCF. Difficultés également dans les transports parisiens, où la RATP a réduit le trafic sur la plupart des lignes de métro et de RER. Se déplacer en voiture n’est pas forcément plus simple, avec 15% des stations-service à court d’au moins un carburant, surtout dans l’Ouest et le Sud – conséquence de l’arrêt de cinq des sept raffineries du pays. Même à pied, il faut parfois se faufiler entre les déchets, notamment à Paris où 7300 tonnes d’ordures non ramassées jonchent encore les trottoirs. Dans l’enseignement primaire, 30% des professeurs seront en grève selon la FSU, principal syndicat.

Des désagréments assumés par les syndicats, à commencer par la CGT, dont le leader sortant, Philippe Martinez, a répété lundi que "l’objectif, c’est le retrait" de la réforme et qu'"il n’y a aucune raison de ne pas y croire". A la CFDT, Laurent Berger a dit attendre "un bougé très fort du gouvernement" sur la mesure phare du report de l’âge légal : "Il faut qu’il dise + les 64 ans ne s’appliqueront pas + ". Mais le porte-parole de l’exécutif, Olivier Véran, a aussitôt refermé la porte en affirmant que "la loi sur les retraites est derrière nous".