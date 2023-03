Réforme des retraites en France : le 49.3, l’article honni de la Constitution française

Bref, déjà critiqué et après cette salve quasi ininterrompue, on a quand même pensé que ce serait pas mal de ne plus utiliser ce 49.3 à tire-larigot. En 2008, on a révisé la Constitution. Et il a été décidé de restreindre un peu son utilisation. Dorénavant, la responsabilité du gouvernement ne peut être engagée que " sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ". Et seulement sur un projet (ou proposition) de loi au cours d’une même session.

Dans les années 2010, il fut encore sorti par Manuel Valls, et ce à six reprises (trois fois pour la " loi travail " et trois fois pour (tiens, tiens) la " loi Macron "). Déjà fortement critiqué à l’époque, Manuel Valls avait par la suite promis de supprimer le 49.3 de la Constitution s’il était élu président de la République.