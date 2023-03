Réforme des retraites en France : la CGT appelle à une journée "ports morts" jeudi

Le syndicat français CGT, l’un des principaux en France, a appelé lundi à trois jours d’arrêt de travail dans les ports français, avec une journée "ports morts" en conclusion jeudi, pour lutter contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

"Jeudi, durant toute la journée, rien ne rentre et rien ne sort" des ports, a assuré Serge Coutouris, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale CGT des ports et docks, rappelant que syndicat était majoritaire dans tous les ports français, à l’exception de Dunkerque (nord). Après le vote samedi du Sénat, la chambre haute du Parlement français, en faveur du projet, le gouvernement fait la chasse aux voix à l’Assemblée nationale, dans l’espoir de faire adopter son projet sans recourir à une disposition de la Constitution, l’article 49,3, qui permet l’adoption d’un texte sans vote, à moins que le Parlement ne vote une motion de censure. Les syndicats français ont déjà organisé sept journées d’action et mobilisé des centaines de milliers de Français, pour tenter d’obtenir du gouvernement qu’il renonce à son projet, pour l’instant en vain.