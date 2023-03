Réforme des retraites en France : "Je souhaiterais que l’on pense en qualité de travail, pas en quantité", analyse le philosophe François Jullien

Est-ce que nous nous dirigeons tout droit vers le "crash" comme l’affirme Orelsan dans L’odeur de l’essence ? "J’évite les images trop dramatiques, confie François Jullien, elles sont un peu complices d’une certaine passivité". Le philosophe préfère l’action à la passivité, celle qui consiste à rendre une autre voie possible, à "repossibiliser" comme il le souligne lui-même.

Certes, mais pourquoi ce sentiment de crash imminent ? "Ce qui fait notre époque, par différence avec les précédentes, c’est qu’on ne peut plus tracer de plan de la cité idéale. […] Ce n’est plus possible parce que pour modéliser, il faut pouvoir isoler. Or, dans le monde contemporain, mondialisé, on ne peut plus isoler. D’autre part, pour projeter le plan de la cité idéale, ce qui aujourd’hui n’est plus possible, il faudrait qu’il y ait un avenir consistant sur lequel le projeter. Or cet avenir consistant s’est défait". Face à ce constat, l’humain revient au présent et s’y complaît de "manière morose".