Réforme des retraites en France : Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce lundi soir

Quelle suite pour le quinquennat? Emmanuel Macron s'adresse aux Français lundi à 20H00 pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites, dans une atmosphère de crise politique persistante et avec des syndicats tournés vers le 1er mai.

Le président de la République n'a pas promulgué la réforme des retraites en direct à la télévision, comme il l'avait fait pour les premières réformes emblématiques de son premier mandat en 2017. Pour autant, Emmanuel Macron n'a pas traîné. La publication au Journal officiel quelques heures à peine après sa validation partielle par le Conseil constitutionnel a été vécue comme une nouvelle provocation par les opposants. "Jusqu'au bout le mépris", a jugé le patron de la CFDT, Laurent Berger.

Une manière aussi de signifier que l'allocution de lundi, retransmise sur les principales chaînes télévisées, devrait être tournée vers la suite du quinquennat. Or, pour recoller les morceaux après trois mois d'intense crise sociale, et avec un exécutif abimé par l'emploi du 49.3 et toujours privé de majorité à l'Assemblée, la tâche s'annonce immense. "Le président souhaite pouvoir à cette occasion avoir un message pour les Français, alors que s'achève ce moment autour de la réforme des retraites qui sans doute laisse de la colère dans les têtes et dans les cœurs", explique-t-on dans son entourage.

Des appels des opposants à la réforme ont justement fleuri sur les réseaux sociaux pour des concerts de casseroles et des rassemblements devant mairies ou préfectures à 20H00.