Réforme des retraites en France : Elisabeth Borne va saisir "directement" le Conseil constitutionnel pour un examen du texte

Elisabeth Borne va saisir "directement le Conseil constitutionnel" pour un examen "dans les meilleurs délais" du texte de la réforme des retraites, indique Matignon.

La Première ministre souhaite que "tous les points soulevés au cours des débats puissent être examinés", indique-t-on.

De son côté, Emmanuel Macron recevra mardi soir les députés et sénateurs de la majorité, après avoir reçu le matin la Première ministre Elisabeth Borne et les chefs de la majorité. Le chef de l'Etat déjeunera aussi les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, a également précisé la présidence.

Plus tôt dans la soirée, une demande de référendum d'initiative partagée, initiée par la gauche pour contester la réforme des retraites, a été soumise au Conseil constitutionnel. 250 parlementaires, députés et sénateurs principalement de gauche, l'ont déposée. Le Conseil doit en vérifier la recevabilité.

Puis pourrait s'ouvrir le recueil des signatures citoyennes, afin de tenter d'atteindre un dixième des électeurs (4,87 millions de signatures), dans un délai de 9 mois, pour ouvrir la voie à un référendum.