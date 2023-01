Réforme des retraites en France : dockers, raffineurs et électriciens sont en grève

Le gouvernement français a adopté lundi en Conseil des ministres son projet de réforme des retraites, contesté par tous les partis – hormis la droite et la majorité présidentielle – et par l’ensemble des syndicats.

Ces derniers, unanimes, rejettent notamment le report prévu de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite. Le 31 janvier, à l’appel de tous les syndicats, la grève touchera tous les secteurs : écoles, fonctionnaires, transports, services, etc. Mais dans l’énergie, le puissant syndicat CGT organise des grèves supplémentaires.

Chez les électriciens et gaziers, des baisses de production dans les centrales nucléaires et les barrages étaient à prévoir dès jeudi. Elles ne devraient cependant pas provoquer de coupures de courant pour le grand public, tant elles sont encadrées par le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension RTE.

En tout début de journée, les grévistes menaient des opérations de filtrage à l’entrée des centrales nucléaires, retardant le démarrage du travail pour les équipes de jour. Dans les raffineries, l’arrêt des installations n’est pas à l’ordre du jour, mais les expéditions de carburants devaient être bloquées vers les dépôts. Au menu de ces deux jours de mobilisation, figurent également des actions dites "positives" dans l’énergie, comme des opérations de "gratuité" ou de réductions de tarifs et de rétablissement du courant pour les ménages auxquels il a été coupé.