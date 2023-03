Réforme des retraites en France : derniers décomptes fébriles à l’Assemblée avant un vote crucial

Journée décisive dans la réforme des retraites en France : c’est aujourd’hui que le projet de loi doit être voté au Parlement. Ce vote s’annonce serré, puisque le camp présidentiel ne dispose pas de la majorité absolue.

Pour rappel, l’article clé de ce projet – le plus contesté – prévoit que les Français travailleront jusqu'à 64 ans, et non plus 62 ans comme c'est le cas aujourd’hui. Ce recul de l'âge légal de départ à la retraite cristallise la colère. Les opposants à cette réforme la juge "injuste", notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

Si le vote au Sénat devrait a priori passer sans problème, on ne peut pas en dire autant de l’Assemblée nationale. Là, le vote est incertain : si le parti de droite Les Républicains dit vouloir adopter la réforme, de nombreux frondeurs dans ses rangs entretiennent le suspense. Cela dépendra notamment des votes des députés LR, les Républicains, très divisés sur cette réforme.