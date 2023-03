Réforme des retraites en France : 169 interpellations en France, dont 122 à Paris

Les opposants à la réforme des retraites en France ont continué samedi à exprimer leur colère, deux jours après la décision de l'exécutif de passer en force au Parlement.

Un total de 169 personnes, dont 122 à Paris, ont été interpellées samedi soir en France lors des manifestations, selon un bilan dimanche du ministère de l'Intérieur.

A Paris, place de la Concorde où les rassemblements étaient interdits, 400 contrôles ont eu lieu et 12 interpellations, a précisé le ministère. Jusqu'à 4200 personnes ont manifesté.

Il y a eu 110 interpellations dans le secteur de la Place d'Italie où des manifestants s'étaient déportés, a-t-il ajouté.

Des incidents ont eu lieu, des poubelles étant incendiées, des vitres de panneaux d'affichage et des abribus pris pour cibles. Des barrières de chantiers ont été utilisées pour bloquer des rues et des jets de projectiles ont visé les forces de l'ordre, a constaté l'AFP. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et canon à eau pour disperser les manifestants. Le calme était revenu vers 22H30.