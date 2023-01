Réforme des retraites en France : 10.000 policiers seront déployés pour les grandes manifestations prévues demain

Au total à Paris, pour prévenir les incidents ou les endiguer, "39 unités de forces mobiles" seront présentes jeudi. "Ce qui est beaucoup mais, a-t-il fait valoir, il nous faut distinguer absolument ceux qui veulent exprimer une opinion politique et ceux qui veulent casser." Comme on lui demandait s’il était "inquiet", le ministre a répondu : "je suis concentré". Les huit principaux syndicats français organisent jeudi une journée de grève et de manifestation, pour protester contre le projet du gouvernement de reculer l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

