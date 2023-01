Réforme des retraites : en 2030, les Français partiront à la pension à 64 ans, 67 ans en Belgique

C’était l’une des grandes réformes annoncées par Emmanuel Macron durant sa dernière campagne pour l’élection présidentielle, la réforme des retraites. Hier, Elisabeth Borne, la première ministre, l’a présentée. Et comme prévu, les Français devront travailler plus longtemps avant de pouvoir partir à la pension.

Jusque 63 ans en 2027 et 64 ans en 2030

C’est la mesure-phare de cette réforme. Une réforme d’ores et déjà critiquée par les syndicats et les partis de gauche. Aujourd’hui, l’âge légal de départ à la retraite en France est de 62 ans. En 2027, il passera à 63 ans et à 64 ans en 2030. Le gouvernement n’a pas été jusqu’à reporter le départ à la retraite à 65 ans comme Emmanuel Macron l’avait évoqué durant sa campagne électorale.