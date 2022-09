Réforme des pôles territoriaux : Inès dénonce une rentrée compliquée pour sa fille en situation de handicap

"Je ne peux pas mettre ma fille dans un tupperware le temps que cette réforme fasse ses maladies de jeunesse ? On parle de son avenir", réagit Inès. "Cette période transitoire va durer plusieurs années, c’est une catastrophe pour de nombreux enfants et leur famille. Cela va faire de dégâts en termes d’apprentissages, d’autonomie et d’estime de soi, alors qu’ils luttent au quotidien pour rester accrochés à une société qui a du mal à les inclure. Chaque jour que ma fille perd à l’école est dramatique et creuse un peu le trou dans lequel elle risque de tomber. Je ne veux pas qu’elle fane. Elle ne reçoit pas de soutien à l’intégration pour l’instant, tout repose sur son enseignante qui est formidable." D’autres parents témoignent de problèmes rencontrés au sein des pôles territoriaux.

A partir de cette rentrée scolaire, les pôles territoriaux pourront en outre bénéficier d’un financement complémentaire pour prendre en charge les élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi particulièrement important. Selon sa maman, c’est le cas de Lina. Un budget spécifique est réservé à cet effet. Ces moyens complémentaires seront octroyés sur la base d’une évaluation approfondie des besoins des élèves par l’équipe du pôle auquel appartient leur école.

C’est la source de nouvelles inquiétudes pour Inès : "Je ne sais pas comment a été faite cette échelle d’évaluation, je doute qu’elle soit adaptée à tous les enfants. 80% des handicaps sont invisibles. J’ai aussi des questions sur ce budget, sera-t-il suffisant ? Il faudra pourtant mettre le paquet pour combler les lacunes liées à l’absence d’accompagnement des deux dernières années. Ma fille est en primaire, les premières années sont le moment où toutes les bases se construisent."

Du côté du cabinet de Caroline Désir, on se veut rassurant : soit l’élève est reconnu·e comme nécessitant un suivi particulièrement important et le pôle bénéficiera de points complémentaires pour accompagner cet·te élève, soit l’élève n’est pas reconnu·e comme nécessitant un suivi particulièrement important "et le pôle prendra tout de même en charge l’élève concerné dans le cadre des moyens qui lui sont alloués via son financement de base et le cas échéant, son financement complémentaire alloué dans le cadre des intégrations permanentes totales (IPT)."