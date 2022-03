Réforme des pensions : qui sont ces travailleurs qui auront 42 ans de carrière à 60 ans ?

Pour eux deux, la retraite ne fait pas encore partie des priorités. "Nous sommes encore trop jeunes" déclare Gauthier. C'est vrai mais vu qu'ils ont commencé à travailler très tôt à la boucherie, leur grand nombre d'années de carrière pourrait leur être bénéfique plus tard. "60 ans me parait un bel âge pour arrêter de travailler, et pour pouvoir profiter encore de belles années devant moi", nous glisse Perrine. "Moi, je n'y pense pas trop car il y a encore tellement d'années de travail ici et on adore ce métier" lâche Gauthier. Le frère et la soeur échangent alors un sourire, avant d'être de nouveau absorbés par le flux des clients.

Déjà quelques idées en tête

La passion du travail bien fait, c'est ce qui anime aussi Sébastien, que nous rencontrons dans un garage de voitures à Courcelles. Entre un changement de vitesse un peu récalcitrant, une vitre qui ne s'ouvre plus, ou encore un phare cassé, ce mécanicien enchaîne les réparations sur tout type de véhicule.