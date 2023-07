Réforme des pensions : les syndicats de la fonction publique lancent un ultimatum au Premier ministre

Pour les syndicats chrétien, socialiste et libéral de la fonction publique, cette décision a été prise sans aucune consultation sociale. Selon le front commun, cela démontre "le mépris du gouvernement" pour l'ensemble du personnel du service public. Les syndicats souhaitent que le Premier ministre soit personnellement présent à la réunion de jeudi du Comité A, un organe de négociation pour tous les services publics et où siègent les syndicats et le gouvernement.

Les représentants des travailleurs veulent "une réponse dans les 24 heures" et c'est cette réponse qui déterminera leur position, expliquent-ils. "Si ces demandes ne sont pas satisfaites, les syndicats prendront toutes les mesures possibles pour protéger les intérêts des services publics et du personnel", prévient le front commun.