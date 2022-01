Réforme des pensions : "Les propositions ministérielles vont dans le bon sens mais sont insuffisantes", selon le MOC

Certaines propositions ministérielles en rapport avec la réforme des pensions "vont dans le bon sens même si elles sont insuffisantes", estime lundi le Mouvement ouvrier chrétien (MOC), qui "relève des changements positifs par rapport aux orientations prises par le gouvernement précédent et par son ministre des Pensions".

"Rétablir la confiance et la lisibilité des réformes plutôt que susciter des craintes pour l'avenir des pensions ainsi que le retour à la concertation sociale et à l'implication des organes consultatifs est une réorientation que nous soutenons absolument", souligne le MOC au sujet de la réforme des pensions mise en discussion au Conseil des ministres.

"Nous saluons la volonté de la ministre Lalieux d'améliorer le taux de remplacement (notamment par une hausse du plafonnement salarial des pensions), de "moderniser" le système en prenant en compte des évolutions familiales et sociales, et de réduire les inégalités entre hommes et femmes", ajoute le Mouvement ouvrier chrétien.