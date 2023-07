Réforme des pensions : les femmes ne sont plus les oubliées du système

Ce matin, à l’aube, le gouvernement fédéral a conclu un accord visant à réformer le système des pensions. Selon la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), cet accord prévoit de protéger les femmes des impacts négatifs de cette réforme. En effet, à l'avenir, elles risquent d'avoir plus de difficultés à accéder à une pension minimale, faute de carrière assez longue. Plusieurs mesures prévues visent à corriger cette inégalité.

Dans l’accord conclu ce matin, plusieurs mesures doivent permettre de corriger l’impact négatif de la réforme sur les travailleuses. L’une est une nouveauté, les autres ont déjà été annoncées en juillet 2022 et sont confirmées aujourd’hui pour " lutter contre les inégalités hommes femmes ".

En effet, il y a un an, le gouvernement prend une décision importante : pour la première fois en Belgique, l’accès à la pension minimale sera conditionné. Dans l'accord de ce matin, les critères d’accès à cette pension minimum ont été précisés. Pour y avoir accès, il faudra avoir 30 années de carrière et pendant ces 30 années, comptabiliser 20x250 jours de travail effectif (sous contrat) pour un temps temps plein et 10 x 156 jours pour un temps partiel. Le montant de la pension sera calculé au prorata du temps de travail.

Or, les femmes pourraient être pénalisées par ce nouveau système car le plus souvent, ce sont elles qui sont amenées à travailler à temps partiel et qui prennent divers congés pour s’occuper de leur famille et de leur proches.