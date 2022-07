Réforme des pensions : la Vivaldi se réunit en soirée chez le Premier ministre autour d’un barbecue

Comme l’indique la presse vendredi matin, les ministres du gouvernement fédéral se retrouvent en soirée au domicile du Premier ministre Alexander De Croo, à Brakel en Flandre orientale. Après la sortie incendiaire de la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) jeudi, dirigée contre les socialistes et la ministre des Pensions Karine Lalieux, les partenaires de la Vivaldi se retrouveront autour d’un barbecue avec pour but de calmer le jeu et d’avancer, justement, sur la réforme des pensions.

"J’espère que le vin et la bonne viande vont faire du bien", lâche le président de l’Open Vld Egbert Lachaert vendredi matin au micro de Bel RTL. Affirmant que la sortie d’Eva De Bleeker n’avait pas été discutée au niveau du parti, il a laissé entendre qu’un accord sur les 4 éléments de réforme des pensions qui sont sur la table "pourrait aboutir samedi".