Réforme des pensions : Karine Lalieux s’explique

Pierre Marage, représentant du collectif "Gang des vieux en colère", estime lui aussi que de nombreux travailleurs seront amenés à travailler jusqu’à 67 ans : "Les carrières sont très souvent hachées, beaucoup de personnes ont eu des accidents de carrière", observe-t-il. "L’idée des 42 ans est très sympathique sur papier, mais quand on montre un chiffre moyen de 33 ans de carrière, cela prouve bien que la grande majorité de gens devra en réalité aller jusqu’à l’âge légal de 67 ans, et ça nous y sommes tout à fait opposés", assure-t-il sur le plateau de "QR le débat". "Il faut garder un chiffre en tête : à 67 ans, un tiers des personnes les plus pauvres sont mortes. Elles n’arrivent pas jusqu’à la pension. Il y a une différence de dix ans dans l’espérance entre les personnes les plus pauvres et les personnes les plus aisées. Nous exigeons donc une pension décente pour tous à partir de 65 ans parce que le but de la pension est de pouvoir avoir une fin de vie digne et heureuse. Que ceux qui veulent travailler plus longtemps puissent le faire."