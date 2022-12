Réforme des pensions : il s'agira aussi d'assurer plus de solidarité entre grandes et petites pensions

Le gouvernement réuni en comité restreint a procédé vendredi à un premier tour de table sur la réforme des pensions. Il n'a pas encore pris de décision afin de répondre à la Commission européenne mais a discuté de la méthode qu'il utiliserait et des prochaines échéances. Des réunions bilatérales auront lieu entre le Premier ministre, la ministre des Pensions, Karine Lalieux, et les vices-Premiers ministres, a-t-on appris au cabinet de Karine Lalieux.

Sur la base des propositions de la ministre formulées ces derniers mois, le gouvernement doit rencontrer une série d'objectifs autour de trois mesures décidées au mois de juillet : le bonus pension, la condition de travail effectif pour bénéficier de la pension minimum et la façon de mieux prendre en compte la situation des femmes qui recourent bien davantage au temps partiel que les hommes.

Trois objectifs

Deux objectifs ont jusqu'à présent été avancés : la neutralité budgétaire et plus d'égalité entre homme et femme. Un troisième objectif était cité vendredi : une plus grande solidarité entre les grandes et les petites pensions.