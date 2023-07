Réforme des pensions : ce qui a été mis sous le tapis

Contacté par nos soins, l’économiste Bruno Colmant recadre : " il s’agit d’un ajustement budgétaire du dossier pensions mais pas d’une réforme en profondeur ". C’est pourquoi des sujets sont restés de côté, telle les métiers en pénurie dans le secteur privé.

Autre enjeu, selon lui, les nouvelles conditions pour accéder à la pension minimum risquent de pénaliser les femmes, malgré les adaptations proposées par le gouvernement. Pour rappel, il faudra avoir 30 années de carrière et pendant ces 30 années, comptabiliser 20x250 jours de travail effectif (sous contrat) pour un temps plein ou 10 x 156 jours pour un temps partiel.

" Or, beaucoup de femmes arrêtent leur carrière un temps pour s’occuper de leur famille ", en dehors de congés thématiques prévus par la législation. " Celles qui font des in & out sur le marché de l’emploi accéderont plus difficilement à la pension minimale. D’autant plus qu’il est difficile de retrouver un emploi passé un certain âge. C’est dommage ", déplore-t-il " car ce n’était pas le but de la réforme à l’origine".

" Mais cela a été une négociation hyper compliquée car l’Europe voulait diminuer le coût des pensions. Va-t-on y arriver ? Pas sûr. L’objectif est très lointain puisqu’il s’agit d’un horizon fixé à 2070. Il n’est pas sûr que la Commission européenne va s’en satisfaire ".

En mai, la Commission européenne avait invité la Belgique à faire preuve de prudence budgétaire pour faire face au vieillissement et avait pointé du doigt " un manque de mesures budgétaires compensatoires significatives ".

En conclusion, Bruno Colmant nuance : "Si cette réforme permet de débloquer le plan de relance européen, c’est bien. Est-ce qu’elle est suffisante ? Non. Est-ce que c’est un pas dans la bonne direction ? Oui. Mais il faudra une autre réforme, probablement pas avant 2028 puisque le patronat a demandé le statu quo pendant cinq ans. "

Des questions restent également en suspens sur le financement des pensions. Le gouvernement mise notamment sur un bonus pension pour soutenir le maintien à l’emploi des travailleurs âgés, mais rien ne permet d’affirmer que les travailleurs vont opter en masse pour un bonus pension, en choisissant de travailler plus longtemps.

D’autres mesures permettent de réaliser des économies au niveau du 1er pilier et du 2e pilier. Selon la ministre des Pensions, ce système moins coûteux répondrait aux exigences de la Commission européenne qui bloquait le versement des fonds pour le plan de relance, faute d’accord sur les pensions.