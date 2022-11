Réforme des droits d’auteur : le conseil des ministres adopte la réforme sans modification

Le conseil des ministres a approuvé vendredi en deuxième lecture le projet de loi-programme qui contient les dispositions traduisant l’accord budgétaire conclu au sein du gouvernement, notamment la réforme du régime fiscal applicable aux droits d’auteur qui ne changera pas par rapport à la version adoptée en première lecture.

Dans le cadre de ses travaux budgétaires, le gouvernement Vivaldi a convenu de mettre un terme aux abus constatés dans les droits d’auteur qui par leur régime fiscal avantageux attirent des professions ou des activités sans lien direct avec une quelconque création. La mesure portée par le ministre des Finances, Vincent Van Petehgem, doit rapporter 37,5 millions d’euros l’an prochain et 75 millions d’euros en 2024.

Le projet de réforme a suscité une levée de boucliers de plusieurs secteurs, allant des architectes aux dessinateurs en passant par le secteur IT ou les journalistes. Le MR s’est particulièrement inquiété pour le secteur technologique qui évolue dans un contexte très concurrentiel et doit être en mesure d’offrir des avantages pour attirer des talents. Vendredi, il s’est dit satisfait qu’aucun secteur ne sera exclu du régime fiscal des droits d’auteur. Mais, à ses yeux, le dossier n’est pas clos.

"Même si le régime des droits d’auteur est modifié, le secteur de la tech continuera à en bénéficier. Nous devons maintenant aller plus loin et garantir un cadre fiscal plus solide et plus adapté à la croissance de nos entreprises technologiques. Le travail continue", a dit sur Twitter le secrétaire d'Etat à la Digitalisation, Mathieu Michel.