Réforme des collectes : un bilan "encourageant", selon Bruxelles-Propreté

L’agence Bruxelles-Propreté a dressé un premier bilan de la réforme des collectes de déchets entrée en vigueur le 15 mai dernier. Après plus d’un mois de tri obligatoire des déchets alimentaires, elle estime que les résultats sont "encourageants".

Entre le 15 mai et le 15 juin, elle a ainsi collecté 1097 tonnes de déchets en sacs orange. C’est presque 2,5 fois plus que l’année précédente à la même période.

Ces statistiques mensuelles vont inévitablement encore s’améliorer puisqu’entre le début de la réforme et aujourd’hui, il y a eu une forte progression. Rien que pendant les 7 premiers jours, on a vu le volume de déchets alimentaires doubler, comme si les Bruxellois avaient découvert la réforme, au moment de son application malgré la campagne d’information préalable. D’ailleurs, il suffit de voir le nombre de calendriers de sortie des sacs téléchargés par les citoyens sur le site de Bruxelles propreté. Le pic de fréquentation a été atteint les 15, 16 et 17 mai, donc au moment du lancement de la réforme.

La quantité de déchets PMC, quant à elle, n’a connu qu’une légère hausse du 15 mai au 15 juin 2023 par rapport à l’année précédente (+14%), alors que la nouvelle composition des sacs bleue entrée en vigueur deux ans plus tôt est désormais rendue obligatoire.

L’agence Bruxelles-Propreté doit maintenant évaluer dans quelle mesure les déchets résiduels sont en diminution – donc les sacs blancs, ce qui constitue le principal enjeu de la réforme.