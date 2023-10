Selon ces calculs, dans le supérieur, tout frais confondus et en tenant compte de l’inflation, une année d’études coûterait 13.550 euros en moyenne aux étudiants koteurs et 4925 euros aux étudiants navetteurs, soit bien plus que les estimations réalisées jusqu’ici par le gouvernement. Pour ces associations, sur base de ces estimations, les bourses d’études devraient en conséquence être portées à 8925 euros pour les koteurs, 2455 euros pour les étudiants navetteurs, 2730 euros pour les élèves du secondaire inscrits en internat et à 1600 euros pour les externes. Interrogée mercredi en séance plénière sur ce plaidoyer par le député Martin Casier (PS), la ministre Bertieaux a précisé que l’application de ce régime coûterait 100 millions d’euros supplémentaires par an à la FWB, en plus de 90 millions d’euros déjà alloués chaque année à cette politique. "Je crains que ce soit difficile à trouver…", a glissé Françoise Bertieaux en écho à la situation budgétaire particulièrement étriquée de la FWB.