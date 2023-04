Réforme de la taxation automobile wallonne : on touchera à la taxe de mise en circulation en 2025

On en parlait depuis près d’un an, cette fois la décision est prise. En juillet 2022, le ministre régional wallon du Climat, de l’Energie et de la Mobilité et des Infrastructures, l’Ecolo Philippe Henry avait déposé un projet de décret visant à réformer largement la taxation automobile. Il avait surtout recueilli une pluie d’oppositions tous azimuts. Voiture et fiscalité c’est toujours compliqué. Avaient suivi levée de boucliers de certains lobbies et même des menaces à l’égard du ministre brièvement placé sous protection policière. Le projet était depuis sans cesse reporté, vu les tensions suscitées au sein même de la majorité PS-MR-Ecolo. Nouvelle tentative du ministre depuis février, avec un projet de décret allégé par rapport à la version précédente. Et cette fois ça marche.

Le projet Henry remanié a passé ce vendredi la rampe d’une 2e lecture en gouvernement Di Rupo. Les ambitions ont certes été revues à la baisse, histoire notamment de fâcher le moins de personnes possibles : si la taxe de mise en circulation et la taxe annuelle de circulation – deux choses différentes – sont bien toutes deux de compétence régionale, les changements ne concerneront ici au final que la seule taxe de mise en circulation (TMC), celle donc que l’on paie au moment de l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. L’accent reste mis sur le caractère plus ou moins polluant du véhicule et donc son poids, sa puissance et son type de motorisation, le projet entrant dans le cadre d’une volonté globale de réduire l’empreinte CO2 et gaz à effets de serre wallonne de 55% à l’horizon 2030, le transport étant responsable à 22%.

Une TMC très modulable

La taxe de mise en circulation (TMC) diminuera ou augmentera en fonction de l’impact du véhicule choisi sur l’infrastructure (dégradations des routes et occupation de l’espace public), l’environnement (impact sur la santé et sur le climat) ou encore les risques en cas d’accident (véhicules plus lourds et plus puissants impliqués dans des accidents plus graves). Se verront donc financièrement pénalisés avec une taxe plus élevée les véhicules les plus polluants, les plus lourds, plus puissants et à moteur thermique. Ce qui veut dire par ex. que les véhicules électriques légers seront moins pénalisés que les voitures lourdes et puissantes tournant au diesel (plus pénalisé encore que l’essence). Philippe Henry : "Le message à l’égard de nos concitoyens est clair : par la taxe de mise en circulation, c’est l’acte d’achat qui est impacté, ce qui est finalement le plus déterminant quant à la composition future du parc automobile”.

La réforme prévoit que la TMC s’élève à minimum 50 euros et ne dépasse pas un plafond de 9000 euros. La mesure générale est aménagée pour certains cas particuliers comme les familles nombreuses qui doivent nécessairement utiliser un véhicule plus spacieux donc plus grand, plus lourd. Une réduction de 100 euros valable aussi pour les familles avec garde partagée (3 enfants minimum par ménage), mais attention dans tous les cas, cet avantage est limité à un seul véhicule par ménage.

Le texte adopté ce jour en gouvernement wallon sera soumis, pour avis, au Conseil d’Etat. L’entrée en vigueur de la réforme et donc la taxe de mise en circulation nouvelle mouture est prévue au 1er juillet 2025, uniquement sur les nouvelles immatriculations, ce qui doit permettre aux personnes d’anticiper la nouvelle taxe lors de l’achat de leur prochain véhicule.

L’idée est de pousser à l’achat de véhicules moins polluants. Mais les véhicules les plus chers et les plus puissants même s’ils sont électriques, contribueront aussi davantage qu’aujourd’hui.