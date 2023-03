Réforme de la justice en Israël : Netanyahu limoge le ministre de la Défense

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche son ministre de la Défense qui a appelé la veille à une pause d’un mois dans le processus de réforme judiciaire controversée voulue par le gouvernement.

La réforme qui vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats met en péril selon ses détracteurs, le caractère démocratique de l’Etat d’Israël.

M. Netanyahu et ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes l’estiment eux nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu’ils jugent politisée.

"Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décidé de démettre de ses fonctions le ministre de la Défense Yoav Galant", a indiqué son bureau dans un bref un communiqué.

Dans un discours samedi soir, M. Galant, pourtant du même parti de droite que M. Netanyahu, le Likoud, a dit craindre qu’une poursuite des divisions au sein de la population sur ce dossier engendre une "vraie menace pour la sécurité d’Israël".

"La sécurité d’Israël a toujours été et restera toujours la mission de ma vie", a-t-il encore indiqué dimanche sur Twitter en réaction à son limogeage.

La veille, il a appelé à "l’arrêt du processus législatif" pendant un mois, avant une semaine cruciale qui devrait être marquée par d’autres dispositions législatives et de nouvelles manifestations de masse.

"Je suis attaché aux valeurs du Likoud […] mais les changements majeurs au niveau national doivent se faire par le biais de la concertation et du dialogue", a ajouté le ministre.

M. Galant a appelé dans le même temps à l’arrêt des manifestations, au moment où quelque 200.000 étaient rassemblés contre la réforme à Tel-Aviv, selon l’estimation des médias israéliens.