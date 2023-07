Réforme de la justice en Israël : la contestation s’intensifie, Biden exhorte les autorités à reporter la réforme judiciaire

Le président américain Joe Biden a exhorté Israël dans un communiqué dimanche à ne pas précipiter la réforme judiciaire de plus en plus "source de division", compte tenu des défis auxquels est confronté l’allié des Etats-Unis.

Dans un communiqué publié par la Maison Blanche, Joe Biden a déclaré : "Ce n’est pas sensé que les dirigeants israéliens précipitent (la réforme), l’objectif devrait être de rassembler les gens et de trouver un consensus". "Du point de vue des amis d’Israël aux Etats-Unis, il semble que la proposition actuelle de réforme judiciaire soit de plus en plus une source de division, et non de moins en moins". Le Premier ministre Benjamin Netanyahu cherche à soumettre dès lundi au vote de la Knesset, le Parlement israélien, sa proposition controversée visant à réduire le pouvoir des juges. Cette proposition a déclenché des manifestations au cours du week-end entre ses partisans et ceux qui craignent qu’elle ne porte atteinte à la démocratie israélienne.