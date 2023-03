Réforme de la Justice en Israël : "Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie", prévient Joe Biden

"Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie et je pense que je me suis fait comprendre", a dit le président américain en marge d'une visite en Caroline du Nord. "J'espère qu'ils y renonceront", a-t-il encore affirmé plus tard à propos du texte de loi, une fois de retour à Washington.

Interrogé sur le fait de savoir si la démocratie israélienne était à un tournant, Joe Biden a assuré: "C'est une situation difficile et ils doivent trouver une solution." Joe Biden a aussi précisé n'avoir pas prévu d'inviter "à court terme" le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche.

L'exécutif américain avait "salué" lundi l'annonce, après trois mois de manifestations, d'une "pause" de cette réforme contestée de la justice en Israël, tout en continuant à appeler les responsables politiques de l’État hébreu à trouver un compromis le plus rapidement possible. Porté par l'un des gouvernements les plus à droite qu'ait connu Israël, le projet de réforme a donné naissance à un des plus grands mouvements de mobilisation populaire du pays.