Réforme de la justice en Israël : de nouvelles grandes manifestations dans les rues de Tel-Aviv

Pour Elad Ziv, les prochaines semaines s'annoncent cruciales: "nous avons deux semaines et demie avant la fin de la session d'été du Parlement et nous devons les bloquer", a déclaré à l'AFP ce programmeur de 45 ans. Annoncée peu après l'investiture du gouvernement formé en début d'année par M. Netanyahu avec le soutien de partis d'extrême droite et de formations ultra-orthodoxes juives, la réforme judiciaire vise notamment à diminuer les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée. Les détracteurs de la réforme estiment qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive anti-libérale ou autoritaire.