Réforme de la formation initiale des enseignants : un décret valide les projets communs de formation entre Hautes écoles et universités

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi un projet de décret qui doit parachever la réforme de la formation initiale des enseignants, bientôt portée de 3 à 4 ans.

Le texte adopté permettra aux universités, Hautes écoles et écoles supérieures des arts appelées à dispenser la nouvelle formation de se rassembler sur des projets conjoints de formation. Le vote officialise les nombreux partenariats de formation qui seront mis en œuvre dès septembre prochain pour former les futurs instituteurs du maternel et de primaire, ainsi que les enseignants du futur tronc commun du secondaire, c’est-à-dire jusqu’à l’actuelle 3e secondaire.

Le décret a été approuvé mercredi soir par l’ensemble des députés, à l’exception de ceux du PTB qui se sont abstenus. L’opposition marxiste a notamment déploré l’absence de revalorisation salariale pour les futurs enseignants qui seront à l’avenir formés en quatre ans, contre trois aujourd’hui.