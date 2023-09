Réforme de la fiscalité automobile : vote ce mercredi au Parlement de Wallonie

Dernière ligne droite ce mercredi pour la réforme de la fiscalité automobile en Wallonie. Le Parlement régional va examiner et probablement approuver la réforme de la fiscalité automobile. C’est un vieux dossier qui était déjà au programme il y a plus de 10 ans, mais qui n’avait jamais abouti. Il passe enfin le cap ce mercredi mais dans une version qui a des allures de plus petit dénominateur commun.



Et la taxe commencera à s’appliquer pour les voitures immatriculées à partir du 1er juillet 2025, la taxe de circulation devrait suivre, plus tard.

L’ambition du ministre de la Mobilité, Philippe Henry était de pousser les Wallons à acheter des voitures plus petites, moins puissantes et moins polluantes. Pour cela, il comptait agir à la fois sur la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation.

Mais toucher à la voiture reste un exercice scabreux.

Approuvé par le gouvernement, le projet n’était soutenu que par Ecolo. Il allait rapidement capoter sous les critiques. Finalement, aujourd’hui, le Parlement va donc approuver un décret qui ne visera plus que la seule taxe de mise en circulation.

Selon les exemples livrés par le cabinet du ministre, cette taxe ne devrait toucher les voitures à moteur thermique que dans des proportions relativement limitées. En revanche, la plupart des acheteurs de voitures hybrides ou électriques paieront moins sauf si leur véhicule est puissant et très lourd.

Concrètement, une Renault essence milieu de gamme 19€ de plus, une BMW hybride de gamme moyenne 1130€ de moins et une Tesla jusqu’à 1850€ de plus.

La taxe s’appliquera tant sur les véhicules neufs que sur les occasions mais pour les secondes mains, elle diminuera avec l’âge.