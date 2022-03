Réforme de l'Etat : les experts appuient le bicaméralisme mais y voient un Sénat différent

Réduire le nombre de députés à la Chambre

Herman Matthijs a quant à lui constaté que l'on n'attend pas de majorité des deux tiers en faveur d'une suppression pure et simple du Sénat. Il propose de réduire la Chambre à 125 députés (pour 150 actuellement), et de faire gonfler le Sénat à 63 membres (plutôt que 50), sans membres cooptés. Celui-ci serait compétent entre autres en matière de monarchie et de noblesse, et recevrait une compétence budgétaire.

Lucien Rigaux a pointé que le Sénat n'a jamais, après les dernières réformes de l'Etat, reçu les moyens nécessaires pour effectivement accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Il propose d'en revoir la composition pour en faire une véritable Chambre des entités fédérées: 20 membres du Parlement flamand, 20 du Parlement wallon et de FWB, 10 de la Région bruxelloise et 10 du Parlement germanophone.