Réforme de l'Etat : le groupe de travail du parlement flamand a bouclé ses travaux

L'Open Vld estime que si le niveau régional doit être renforcé, un certain nombre de dossiers seraient mieux gérés à un étage supérieur.

Les socialistes de Vooruit s'inscrivent dans le principe d'un fédéralisme de coopération reposant sur cinq entités renforcées: le fédéral et quatre entités qui ne seraient plus des Communautés ou des Régions.

Dans ce cadre, la Wallonie et la Communauté française auraient fusionné et formeraient une entité aux côtés des germanophones, de la Flandre et d'une entité bruxelloise intégrant la Région et la Commission communautaire commune. Les compétences liées à la langue comme l'enseignement, l'accueil de l'enfance et la culture seraient organisées par la Flandre et la Wallonie, les initiatives plurilingues relevant de Bruxelles.