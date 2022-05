Réforme de l'Etat : la consultation citoyenne a récolté 40.000 réponses en deux semaines

Ces derniers jours, le SPF Stratégie et Appui (BOSA) a mis en place un certain nombre d'améliorations, ajoute le ministre Clarinval, dont une amélioration de la convivialité du site. En outre, il est clairement indiqué qu'il n'est pas obligatoire de répondre à l'ensemble de l'enquête et que l'on peut se contenter de répondre à une seule thématique ou même une seule question.

La consultation est ouverte jusqu'au 5 juin. Le gouvernement espère impliquer "encore plus de personnes" dans le mois qui vient, selon Mme Verlinden.

Ensuite, les avis et idées recueillis sur la plate-forme seront compilés dans un rapport qui sera mis à la disposition du public et transmis au gouvernement fédéral et au Parlement à l'automne 2022. Le Parlement pourra s'inspirer du rapport pour approfondir certains sujets/débats dans le cadre de panels de citoyens ou de panels mixtes composés de citoyens et de parlementaires.

"Ce rapport constituera un apport important pour le renouveau de notre démocratie et la préparation d'une future réforme de l'État. Nous souhaitons poursuivre le dialogue sur base des idées et des recommandations des participants à ce processus", concluent les ministres Verlinden et Clarinval dans le communiqué.