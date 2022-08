Reformation de Pantera : Zakk Wylde utilisera l’équipement de Dimebag Darrell

Il poursuit en expliquant qu’il avait tout d’abord été choqué par cette reformation sans les frères Darrell (Dimebag et Vinnie Paul) mais il sentait qu’il devait prendre part à ce projet.

"J’ai commencé avec Pantera et je finirai avec Pantera. Je ne sais pas ce qu’il est "bon" de penser ou de faire. Quand j’ai vu les gros titres comme tout le monde, j’ai vomi, j’avais les mains moites, mon cœur s’emballait, car j’avais vu cela dans mes pires cauchemars. Et après cela, j’ai parlé à tout le monde et je me suis dit que ça serait fou de tourner le dos à ce projet. Je voulais m’impliquer SI on avait besoin de moi. Et ce fut le cas. Je le fais maintenant."

Entre-temps, on découvre une nouvelle promo autour de cette reformation un peu plus longue que celle dont on avait déjà pu profiter auparavant. En introduction, on peut lire : "Pour les Frères. Pour les Fans. Pour l’héritage."